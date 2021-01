Parkeren bij Woldring Locatie mag vanaf dinsdag alleen aan één kant van de weg

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Vanaf dinsdag mag er op de Friesestraatweg nog maar aan één kant van de weg geparkeerd worden. De gemeente liet dat maandag weten aan stadsblog Sikkom. Bedrijven, instellingen en bewoners verderop in de straat ondervonden problemen, omdat ze niet met grote auto’s bij hun woning of pand konden komen.

De gemeente paste de bebording onlangs ook al aan, waarna bewoners van de Woldring Locatie hun kans schoon zagen om dicht bij hun woning gratis te kunnen parkeren. Dat is vanaf morgen niet meer mogelijk.

Daardoor zullen de bewoners een parkeerplek bij hun huiseigenaar moeten huren, of ervoor kiezen om in Paddepoel of Vinkhuizen te parkeren. Voor Paddepoel staan echter plannen op de rol om betaald parkeren in te voeren. De bewoners van de locatie zullen daardoor mogelijk moeten uitwijken naar andere plekken in de Stad voor hun bolide, want er is bij de Woldring niet genoeg parkeerplek voor alle auto’s.