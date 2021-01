Parkeerterrein bij Winkelplein Selwerd wordt ‘blauwe zone’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Forenzen, bewoners uit de omliggende straten en andere langparkeerders kunnen hun auto binnenkort niet meer stallen op het parkeerterrein bij Winkelplein Selwerd. De gemeente voert een ‘blauwe zone’ in op het terrein, op aandringen van de winkeliers.

Volgens de gemeente blijkt uit metingen dat een behoorlijk deel van de parkeerplaatsen op het parkeerterrein wordt bezet door langparkeerders, waardoor het winkelend publiek geen parkeerplaats meer kan vinden.

Volgens de gemeente is betaald parkeren bij het winkelcentrum geen optie, omdat parkeren in omliggende wijkwinkelcentra nog wel gratis is. Een technische oplossing (de eerste twee uur parkeren gratis aanbieden) is softwarematig niet haalbaar.

Kortparkeerders mogen vanaf nu 2 uur gratis parkeren met een parkeerschijf. De maatregel geldt op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. De gemeente zegt geen ontheffingen uit te geven aan omwonenden.