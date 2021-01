Overleg over instellen avondklok uitgesteld, LCPS is voorstander

nieuws

Foto Andor Heij. Winkelcentrum Paddepoel tijdens de lockdown vanwege corona.

Het overleg van de 25 veiligheidsregio’s over het instellen van een avondklok is een dag uitgesteld. Het wordt nu dinsdagavond (morgen) besproken.

Als reden wordt opgegeven dat de stukken nog niet allemaal klaar zijn. De burgemeesters staan niet te springen om een avondklok in te voeren. Ze vragen zich af of dit echt wel nodig is om het coronavirus in te dammen. Daarnaast denken de burgemeesters dat de avondklok moeilijk te handhaven is.

Ernst Kuipers van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding pleit wel voor een avondklok. Dat meldt de NOS. Kuipers is bang dat tussen 11 maart en 1 april de capaciteit van de IC’s wordt overschreden. Daarom moeten volgens Kuipers ook de scholen dicht blijven.

Het aantal besmettingen daalt momenteel, maar door de Britse variant van het coronavirus kan dit snel veranderen denkt Kuipers.