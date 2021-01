Oud-stadsdichter vrijgesproken van smaad in zaak kraker Marco Lupi

nieuws

Oud-stadsdichter Bart FM Droog is door de rechtbank in Zwolle vrijgesproken van smaad in de zaak van de overleden kraker Marco Lupi. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Droog schreef in 2016 een artikel in de Post Online over de dood van Lupi in het krakerscomplex Wolters Noordhof in Groningen in 1990. Vlak voor zijn dood zou Lupi gevochten hebben met een Duitse kraker die zich Satan noemde. Later werd Lupi buiten het complex aan de Oude Boteringestraat met een strop om zijn nek gevonden. De vraag was of Lupi was vermoord of zelfmoord had gepleegd. Dat is nooit opgehelderd.

Droog schreef in zijn artikel dat de ex-vriendin van Lupi had opgeroepen aan andere krakers om te zwijgen over de aanwezig van de Duitser. De ex vond dat er sprake was van smaad en eiste een schadevergoeding van 2500 euro. De rechter oordeelde dat in deze zaak de vrijheid van meningsuiting zwaarder woog.