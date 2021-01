Oud GVAV topschutter Rikkert La Crois overleden

sport

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

Oud GVAV-speler Rikkert La Crois is maandag op 86-jarige leeftijd in zijn woonplaats Sleen overleden. Dat meldt FC Groningen.

La Crois speelde 361 wedstrijden voor de voorloper van FC Groningen en scoorde daarin 170 goals. De spits was vooral vermaard vanwege zijn harde kopballen. Hij debuteerde in 1952 op 18-jarige leeftijd in het eerste en scoorde meteen. La Crois speelde dertien seizoenen voor GVAV. In het seizoen 1959/1960 werd hij met GVAV kampioen in de eerste divisie.

De geboren en getogen Oosterparker speelde tussendoor nog een jaar bij Go Ahead. Na GVAV was hij nog actief bij Veendam ( vier seizoenen) en Heerenveen (twee seizoenen). In 1971 stopte hij er mee vanwege knieproblemen.