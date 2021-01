Origineel vogels voeren in Noorderplantsoen

nieuws

foto: Bob de Vries

Nu het winters weer geworden is kunnen de vogels wel wat extra voer gebruiken. In het Noorderplantsoen gebeurt dat op een originele manier.



Dit gaat met halve uitgeperste sinaasappels, draadje erdoor, vogelvoer erin, in de boom hangen en klaar voor gebruik.

‘Wij hingen her en der in het plantsoen vandaag wat sinaasappelvoedertjes voor de vogels. Hopelijk laten de mensen ze hangen’, aldus de initiatiefneemster.

Foto’s van de actie zijn te zien op de Facebook van de Hortusbuurt:

https://www.facebook.com/groups/hortusbuurt/permalink/3713810052034089/