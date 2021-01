Orde van Belastingadviseurs onderzoekt frauderende ex-hoogleraar RUG

nieuws

Foto: Bic via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Er hangt Ruben Freudenthal (voormalig hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen) naast zijn boete wegens belastingfraude, ook een tuchtrechtelijk onderzoek boven het hoofd van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Dat laat een woordvoerder van de NOB maandagmiddag weten aan De Telegraaf.

Het onderzoek moet uitwijzen of Freudenthal wordt gewaarschuwd, berispt, geschorst of uit de orde wordt gezet. De NOB verwacht deze week al een uitspraak in de zaal. Dat kan direct na het onderzoek, maar ook nadat er een tuchtklacht tegen hem wordt ingediend.

Freudenthal zou in 2014 de Belastingdienst onjuist hebben geïnformeerd over de administratie van een maatschap, waarmee hij en een partner hun onroerend goed beheerden. In eerste instantie meldde hij dat er geen administratie beschikbaar was voor de activiteiten, maar in 2015 kwam de administratie alsnog boven water. Het OM legde Freudenthal een boete op van 50.000 euro.

Vlak voor bekend werd dat Freudenthal de boet kreeg, trad hij terug als hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen. In het dagelijks leven is hij partner in het bedrijf Mazars Accountants en Adviseurs.