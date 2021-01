Opvallende daling misdaadzaken in Groningen en Haren

nieuws

Foto: S_Salow via Pixabay

Het aantal misdaadzaken met een hoge impact op slachtoffers, zoals inbraken en overvallen, is vorig jaar in Groningen fors gedaald, blijkt uit een vergelijking van RTL.



RTL Nieuws vergeleek cijfers van de politie over zogeheten High Impact Crimes tot en met november van dit jaar met de cijfers in dezelfde periode vorig jaar. Bij ruim een kwart van de totaal 2500 woonplaatsen was er het afgelopen jaar een stijging te zien.

In Groningen is er een daling van 1804 naar 1443 zaken en in Haren een daling van 100 naar 58. Ten Boer had te maken met een stijging van 10 naar 15 zaken.

Waarom de cijfers in de ene plaats stijgen en in de andere dalen is niet duidelijk en wordt verder onderzocht.

Meer info en een kaart waarop de gegevens van alle woonplaatsen in Nederland opgezocht kunnen worden: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5203045/impact-hoog-high-toename-woonplaats-zoeken-criminaliteit-inbraak