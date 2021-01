Optimisme spat er vanaf bij René Paas in nieuwjaarstoespraak

nieuws

Foto: Rene Paas (Provincie Groningen)

Volgens René Paas heeft Groningen komend jaar meer mogelijkheden dan ooit om stappen vooruit te zetten. Dat stelde de commissaris van de Koning maandagmiddag in zijn nieuwjaarstoespraak, uitbracht als video via Youtube.

Paas verwacht dat inwoners in het bevingsgebied meer gaan merken van de afspraken met het Rijk over schadeherstel en de versterking. Ook kan Noord-Nederland komend jaar veel Europees geld besteden aan meer banen. Dit moet duizenden mensen perspectief op werk bieden. Ook het ‘deltaplan’ voor Noord-Nederland (met een Lelylijn) staan volgens Paas voor ‘grotere ambities dan we lang vanuit Den Haag hebben gehoord.’

“Veel is toekomstmuziek, jazeker. Maar laten we eens kijken welke kansen het oplevert”, aldus Paas. “Die moeten we proberen te benutten. Aan ons mag het niet liggen.”