Opsporing Verzocht staat grotendeels in het teken van moordzaak Els Slurink

nieuws

Foto via Politie Nederland

De uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond staat voor een groot deel in het teken van de dood van psychologe Els Slurink. De uitzending sluit daarmee aan op de campagne ‘Het is nooit te laat om te praten’, waarin de cold case als eerste zaak aan bod komt.

Naast een reconstructie van de gebeurtenissen vlak voor en na het overlijden van Slurink, zijn er interviews met de nabestaanden van de toen 33-jarige vrouw. Alle aanknopingspunten is de zaak worden nog een keer op een rij gezet. Ook wordt de laatste stand van zaken toegelicht.

Doodgestoken in woning aan Van Brakelplein

De moordzaak rond Els Slurink stamt uit 1997. De psychologe werd in de nacht van 20 op 21 maart gedood met een steekwond, recht in haar hart. De moord vond plaats in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Na 24 jaar is nog altijd onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Er is tot nu toe niemand aangehouden, ondanks het feit dat de politie meermaals heeft geprobeerd om de zaak op te lossen.

Communicatieoffensief voor cold cases

Het communicatieoffensief van de komende twee wekenis het eerste in de nieuwe landelijke aanpak van cold cases, met als motto ‘Het is nooit te laat om te praten!’. De campagne is in het leven geroepen ter vervanging van de jaarlijkse coldcase-kalender. Bijna honderd locaties in de stad Groningen zijn gedurende twee weken voorzien van posters met daarop de vraag ‘Wie bracht Els Slurink om het leven?’ Ook een digitaal billboard op de Grote Markt vraagt aandacht voor de zaak.

21.20 uur op NPO 1

De uitzending van Opsporing Verzocht is dinsdagavond vanaf 21.20 uur te zien op NPO 1. Mensen met nieuwe informatie in deze zaak, kunnen gratis contact opnemen met de Opsporingstiplijn (0800-6070) of met het ‘cold case’-team van de politie via coldcase@politie.nl . Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.