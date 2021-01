Oproep van UMCG aan medische studenten om te helpen in verpleeghuizen

nieuws

foto: Bob de Vries

Na de Hanzehogeschool doet ook het UMCG maandagmiddag een oproep aan alle studenten in de medische sector om bij te springen in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg.

Veel zorginstellingen in Noord-Nederland hebben personeelsproblemen door zieke medewerkers en de enorme drukte door de oplopende aantal coronapatiënten. Daardoor kunnen ook ziekenhuizen als het UMCG nu minder patiënten opnemen, omdat er geen doorstroom is naar de verpleeg- en verzorgingshuizen.

“Er zijn al veel van jullie naast je studie actief in de covidzorg, hier en ook in de andere ziekenhuizen”, zo schrijft het UMCG. “Als je tijd hebt, willen we je vragen om ook mee te helpen in de VVT. Om medewerkers daar te ondersteunen of taken over te nemen.”

Aanmelden kan via de website van CovidVrijwilliger. De studenten die meedoen, krijgen betaald voor hun werk. Dat kan ook naast een studie.