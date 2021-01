Oppasdienst Toppas Groningen helpt ook tijdens de lockdown

De scholen zijn dicht en ook de kinderopvang is gesloten door de lockdown. Het combineren van thuiswerken en lesgeven aan de kinderen is voor veel ouders een uitdaging, zo merkt ook Oppasdienst Toppas in Groningen.

Pien Regtuit van de oppasdienst kon maandag wel merken dat de scholen weer waren begonnen. Veel ouders vroegen om een oppas een deze dagen. “Alle scholen zijn dicht en dat betekent dat het thuisonderwijs begint. Onze oppassers helpen graag de kinderen met hun schoolwerk zodat de ouders rustig door kunnen werken. We helpen ouders zo uit de brand.”

Alle oppassers werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Ze komen alleen als ze zelf geen klachten hebben en als er geen klachten zijn bij het gezin.