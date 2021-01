Opnieuw verzet na heropening nachtelijke vossenjacht in Groningen

nieuws

Foto: Pexels.com

Dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights gaan opnieuw bezwaar aantekenen tegen de nachtelijke vossenjacht in Groningse weidevogelgebieden. De provincie Groningen verleende onlangs opnieuw een ontheffing aan Faunabeheer Groningen om in de nacht met lichtbakken op de dieren te jagen.

Vorig jaar tekenden de organisaties nog succesvol bezwaar aan tegen een gelijksoortig ontheffing. Toen oordeelde een onafhankelijke, interne commissi dat het besluit onvoldoende was gemotiveerd. Ook was niet aannemelijk gemaakt dat het ‘s nachts doden van vossen nodig is voor de instandhouding van de weidevogelpopulatie. De vergunning werd daarom ingetrokken.

Eind december werd echter opnieuw een ontheffing verleend voor jacht op vossen met lichtbakken. De aankomende vier jaar mag er vanaf 15 januari t/m 30 juni ’s nachts geschoten worden. Het afschot geldt in vijf weidevogelgebieden en een zone van 1,5 of 2 kilometer daar omheen. Volgens de dierenbelangenorganisaties stelt de provincie in haar besluit dat het niet nodig is om te onderzoeken of en hoeveel predatie door vossen in deze gebieden voorkomt.

“Ook dit tweede besluit is onzorgvuldig tot stand gekomen”, zo stelt Jessica Smit van Animal Rights. “Wij zullen weer bezwaar aantekenen. Het moet afgelopen zijn met deze nachtelijke klopjachten Zowel drachtige vossen als vossen die hun jongen aan het verzorgen zijn kunnen doodgeschoten worden. Het is onvoorstelbaar hoe provincies het keer op keer weten te presteren een heksenjacht op de vos te faciliteren.”