Opnieuw feestje met tientallen bezoekers in studentenhuis aan Winschoterdiep

Foto: SSH Groningen

Het is afgelopen weekend opnieuw misgegaan in een internationaal studentenhuis aan het Winschoterdiep. Eén van de bewoners vierde een feestje waar tientallen bezoekers bij aanwezig waren. Daarover bericht RTV Noord maandagavond.

In oktober vorig jaar werd er een feestje beëindigd door de politie waarbij vijftig personen aanwezig waren. De eigenaar van het pand besloot daarop om beveiliging in te zetten bij de panden die zij beheerd. Toch ging het afgelopen weekend opnieuw mis. Uit beelden die gedeeld worden op social media-kanalen blijkt dat er tientallen bezoekers bij een feestje aanwezig waren.

Een woordvoerder van de pandeigenaar laat aan de regionale omroep weten met de kwestie in de maag te zitten. In oktober werden de bewoners op het hart gedrukt om zich te houden aan de coronaregels. Volgens de zegsvrouw ging het afgelopen weekend om een feestje dat niet lang geduurd heeft. Toen beveiligers tegen middernacht poolshoogte kwamen nemen bleek het feest al voorbij te zijn. Het bedrijf wil de komende dagen in gesprek gaan met de betreffende bewoner om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Daarnaast denkt men na hoe vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.