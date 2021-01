“Opklaringen en een buitje, later in de week 3 graden vorst”

nieuws

In de tweede helft van de week krijgen we te maken met wat lichte vorst. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Op een enkel buitje na blijft het droog. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 5 graden. In de nacht naar woensdag is er wederom kans op een buitje en zakt de minimumtemperatuur naar 3 graden.”

“Woensdag is er af en toe zon en met name in de ochtend een buitje. Bij een stevige noordwestenwind, windkracht 4, wordt het 6 graden. In de nacht naar donderdag gaat het vriezen en komt de temperatuur op -3 graden te liggen. Donderdag wordt het een koude dag waarbij een oostenwind het kwik op 1 of 2 graden houdt. Het blijft droog en de zon zal regelmatig te zien zijn. In de nacht naar vrijdag gaat het opnieuw 3 graden vriezen.”