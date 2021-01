Openbaar vervoer blijft rijden tijdens avondklok

nieuws

Foto Andor Heij. Bus, corona

Het openbaar vervoer blijft rijden tijdens de avondklok. Dat heeft Openbaar Vervoer Nederland, OV-NL, woensdagmiddag bekend gemaakt.

Woensdagmiddag maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat het kabinet voornemens is om een avondklok in te voeren. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren hangt af van een Tweede Kamerdebat dat donderdag zal plaatsvinden. Mocht de klok er komen dan moeten mensen tussen 20.30 en 04.30 uur binnen blijven. Het openbaar vervoer zal echter blijven rijden. “Het ov wordt bestempeld als een vitale functie, dus we moeten beschikbaar blijven voor mensen die op reis moeten, ook tijdens de avondklok”, zegt Pedro Peters van OV-NL. “Dat kan gaan om bijvoorbeeld mantelzorgers, mensen die naar het ziekenhuis moeten, of die moeten werken.”

Wel is er volgens Peters een kans dat er minder bussen, trams en treinen gaan rijden. “Maar dit is maatwerk, en dat gaan we dan eerst communiceren.”