Ook inwoners Ten Post en omliggende dorpen niet blij met zonneparkplannen gemeente

Foto: zonneweideglimmen.nl

Na verschillende bewoners- en landschapsverenigingen uit de voormalige gemeente Haren heeft ook een groep van zo’n 170 inwoners van Ten Post zich tegen de gemeentelijke plannen voor de aanleg van zonneparken gekeerd. Dat laat de Noorderkrant vrijdagochtend weten.

Onder leiding van de plaatselijke historische vereniging schrijven de bewoners ‘verrast en geschokt’ te zijn over de plannen. Het gebied rond de dorpen Lellens, Kröddeburen, Ten Post, Wittewierum en Winneweer is volgens de gemeentelijke plannen voor de helft geschikt voor de aanleg van zonneparken.

De zonneparken zullen, zo stellen de bewoners, het zo kenmerkende landschap in de omgeving verpesten. Iets wat, zo stellen de bewoners, juist de reden was voor veel bewoners om zich in het gebied te vestigen.

Alleen zonnepark voor Ten Post, niet voor ‘derden’

De bezorgde bewoners zijn niet faliekant tegen zonne-energie. Een zonnepark op de oude gaswinningslocatie in Ten Post kan sowieso de goedkeuring van de bewoners wegdragen, evenals zonnepanelen op daken. Daarmee kan Ten Post in haar eigen energiebehoefte voorzien.

Maar energievoorziening van ‘derden’, zoals dat bij de gaswinning het geval was, zien de inwoners niet zitten. De bewoners schrijven dat het meest door de gaswinning getroffen gebied van de gemeente Groningen niet nog een keer de dupe mag worden van energiewinning.

Langere inspraaktermijn na ophef in Haren

De Gemeente werd onlangs verrast door het verzet tegen mogelijke zonnepark in Haren. Het verlengde daarom de termijn waarbinnen Groningers kunnen inspreken over de aanleg van zonneparken in de stad. De stad wil uiteindelijk 810 megawatt opwekken met zonnepanelen. 500 megawatt moet gerealiseerd worden in grote en kleinere zonneparken op de grond.