‘Ook een gemeente als Groningen gaat overtollige winkelcentra opkopen’

Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 International)

Gemeenten waar woningnood heerst en waar veel winkels leeg staan, zullen in de toekomst zelf ‘overtollige’ winkelpanden gaan opkopen. Dat stelt sociaal geograaf Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen, in een interview met Vastgoedmarkt.nl.

Pen stelt dat ook Groningen mogelijk één van deze gemeenten zal zijn, in navolging van de gemeente Oosterhout. De Brabantse gemeente kocht een winkelcentrum in de stad op, omdat hier veel leegstand was. De gemeente wil de bestaande winkels concentreren op een aantal plekken en de leegstaande winkels mogelijk veranderen in woningen.

Volgens Pen, die zelf studeerde in de Stad, zal ook Groningen mogelijk één van de gemeenten zijn die Oosterhout gaat volgen.Groningen zit volgens Pen in de categorie gemeenten die “kort geleden nog in de Champions League van de Nederlandse winkelmarkt meededen en nog steeds een krappe woningmarkt hebben.” Naast Groningen noemt Pen ook steden als Arnhem, Haarlem, Den Bosch en Maastricht.