OOG-weerman: “Vrijdagmiddag of -avond kans op spekgladde wegen”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Weggebruikers moeten vrijdagmiddag of -avond rekening houden met spekgladde wegen door bevriezing van natte weggedeelten. Met die waarschuwing komt OOG-weerman Johan Kamphuis woensdagavond.

“In de loop van donderdagochtend gaat het regenen bij 3 graden”, vertelt Kamphuis. “In de middag gaat de regen mogelijk over in natte sneeuw en daalt het kwik naar 1 graad. Er waait een matige of zwakke oostenwind, windkracht 2 of 3. Later in de middag wordt het droog maar in de avond gaat er opnieuw regen en natte sneeuw vallen. De nachttemperatuur ligt op 1 graad.”

Levensgevaarlijk

“Vrijdagochtend regent het geregeld en ligt de temperatuur rond de 3 of 4 graden in de stad. In het noordoosten van de provincie ligt de temperatuur rond het vriespunt en daar valt sneeuw. In de loop van de middag gaat de neerslag in de stad mogelijk ook over in sneeuw. De temperatuur zal dan snel dalen. Hierdoor neemt de kans toe op spekgladde wegen door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuw.” Kamphuis noemt het levensgevaarlijk. “Eerst valt er regen en daarna komt er vorst in, ja dat is levensgevaarlijk.”