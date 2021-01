”Onze woningen zijn beschadigd en onbeheerd achtergelaten”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De voertuigen die zondagmiddag in beslag zijn genomen tijdens een politieactie tegen krakers aan de Ulgersemaweg, zijn onbeheerd achtergelaten op een heuvel aan de Gideonweg. Volgens een kraker zijn de voertuigen, die worden gebruikt als woningen, behoorlijk beschadigt geraakt bij deze wegsleep-actie.

Zondagmiddag heeft de politie een einde gemaakt aan een krakersactie op een terrein langs de Ulgersemaweg. De krakers streken neer op het terrein, omdat ze hun huidige woonlocatie moeten verlaten. De gemeente heeft de krakers een locatie aan de Gideonweg aangeboden, maar volgens de groep krakers is die locatie gevaarlijk en vervuild. Tijdens de politieactie zijn zestien krakers opgepakt en negen voertuigen in beslag genomen.

In de nacht van zondag op maandag zijn deze voertuigen door een bergingsbedrijf toch naar de locatie aan de Gideonweg gesleept en zijn hierbij beschadigt geraakt. Zo zouden deuren open hebben gestaan en zijn de wagens met vaart over boomstronken heen getrokken. Hierdoor zijn er ook meerdere gaten in de voertuigen ontstaan.