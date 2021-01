‘Onduidelijkheid en tegenstrijdige gegevens over toeslagenaffaire in gemeente’

nieuws

Hoewel de gemeente Groningen al is begonnen met het benaderen en helpen van gedupeerden van de toeslagenaffaire, vecht het stadsbestuur tegen een stroom van onduidelijke en soms tegenstrijdige informatie vanuit de betrokken instanties. Dat schrijft het college van B&W donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Zo is sinds eind januari niet meer te achterhalen hoeveel ouders in de gemeente Groningen zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. De belastingdienst laat sinds kort niet meer weten hoeveel mensen binnen de gemeentegrenzen de dupe zijn geworden. Ook heeft de gemeente geen zicht op welke ouders al in lopende trajecten zitten voor hulpverlening bij de gemeente of WIJ Groningen. T

Tot op heden heeft zich nog maar een zeer beperkt aantal gedupeerden gemeld bij de gemeente met een specifieke hulpvraag naar aanleiding van contact met de

Belastingdienst.

“Dagelijks bereikt ons via verschillende kanalen informatie rondom dit onderwerp. Informatie die van invloed is op de inhoud van deze brief en de werkwijze van

gemeenten in het algemeen en van de gemeente Groningen in het bijzonder. Helaas is niet al die informatie even duidelijk en spreekt elkaar soms zelfs tegen. Er is dus

nog veel onduidelijk bij alle partijen”, zo schrijft het Stadsbestuur.

Mogelijk ook problemen door huur- en zorgtoeslag

De gemeente Groningen houdt er daarnaast rekening mee dat de toeslagenaffaire niet alleen invloed heeft op Groningse ouders waarvan onterecht Kinderopvangtoeslag is teruggevorderd. Mogelijk komen er ook gevallen bij van problemen met terugvordering van Huur- en Zorgtoeslag.

Financiën

Ook de beschikbare hoeveelheid geld voor hulpverlening vanuit de Rijksoverheid is niet duidelijk. De gemeente krijgt ruim 100.000 euro van het Rijk voor bijstand van gedupeerden, maar of dit voldoende is, durft het college niet te zeggen.

Gemeentelijke hulp is beschikbaar

Vorige week werd al bekend dat het college gedupeerde ouders actief gaat benaderen en hen publiekelijk oproepen zich te melden als ze hulp nodig hebben. Ook kinderopvangorganisaties worden opgeroepen ouders te wijzen op de hulp van de gemeente. Op de website van de gemeente Groningen is inmiddels een speciale pagina aangemaakt, waar gedupeerde oude meer informatie kunnen vinden over hulp vanuit de gemeente.