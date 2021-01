Onderzoek: Groningers lijden aan ‘Calimero-effect’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Mensen uit de provincie Groningen denken dat mensen van buiten de provincie negatiever zijn over Groningen dan in werkelijkheid het geval is. Dit zogeheten ‘Calimero effect’ wordt door onderzoekers van de Hanzehogeschool, de RUG en adviesbureau ‘For the Love of Place’ aangedragen als de belangrijkste uitkomst van hun onderzoek ‘Het imago van Groningen in 2020’.

Over het algemeen denken Groningers dat niet-Groningers slechter denken (2,3) over Groningen dan daadwerkelijk het geval (4,3). Ondanks het ‘Calimero effect’ zijn Groningers zelf behoorlijk trots op de plek waar zij wonen. Ze vinden het met name een aantrekkelijke plek om te studeren, maar ook opgroeien, wonen en recreëren. Niet-Groningers vinden Groningen een stuk minder aantrekkelijk op deze punten, want zij beoordelen Groningen slecht op de gebieden wonen, ondernemen, een baan vinden en studeren.

De onderzoekresultaten, die zaterdagochtend bekend werden gemaakt, worden gebruikt als ‘baseline’ voor de Imagomonitor Groningen, waarmee het effect van het Nationaal Programma Groningen in de komende tien jaar zichtbaar moet gaan worden. 504 Groningers, 5.014 niet-Groningers en 1.100 bedrijven deden mee aan de eerste editie.