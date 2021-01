Onderwijsvakbond: “Terechte maatregelen, zorgen nemen toe”

nieuws

Onderwijsvakbond AOb noemt de afgekondigde maatregelen in de coronapersconferentie dinsdagavond terecht. Volgens bestuurder Hayo Bohlken nemen de zorgen onder het onderwijspersoneel toe.

Premier Mark Rutte (VVD) maakte tijdens de persconferentie bekend dat middelbare scholen langer dicht blijven en dat leerlingen die wel naar school gaan, zoals eindexamenleerlingen, anderhalve meter afstand van elkaar moeten gaan houden. Bij basisscholen wordt gekeken of deze op 25 januari weer open kunnen, maar dit is afhankelijk van een onderzoek naar de Britse virusmutant. “Het invoeren van de anderhalvemetermaatregel op middelbare scholen kwam afgelopen weekend of tafel te liggen”, vertelt Bohlken. “Het is een maatregel waar wij achter staan omdat we bij onze leden zien dat de zorgen toe nemen.”

Sprake van angst

“Leerlingen die nu fysiek les krijgen zijn bijvoorbeeld eindexamenklassen. Dit zijn leerlingen die 16, 17, 18 of soms 19 jaar oud zijn. Die stop je met dertig man in een lokaal waarbij ze dan onderling geen afstand tot elkaar hoeven te houden maar tot de docent wel. We zien duidelijk dat de zorgen de afgelopen periode toenamen en dat er ook sprake van angst is.” De zorgen worden aangewakkerd door het OMT, het Outbreak Management Team. Afgelopen zomer lieten zij weten dat het met de besmettelijkheid van kinderen en tieners mee lijkt te vallen. In de kerstvakantie liet een OMT-lid weten dat dit een vergissing is geweest. “Als AOb vertrouwen we op de wetenschap. Ik ga er vanuit dat men altijd gehandeld heeft op basis van de inzichten die men had en dat dit afdoende was. Met zulke virussen is het natuurlijk ook zo dat gedurende de tijd je er steeds meer over komt te weten.”

“Voor kinderen is het niet goed om thuis te zitten”

Het openen van de basisscholen noemt Bohlken voor kinderen goed. “Het is wel afhankelijk van het onderzoek naar de Britse virusmutant. Kinderen lijken minder besmettelijk te zijn maar of dit ook echt zo is zal onderzoek uit moeten wijzen. Voor kinderen is het natuurlijk niet goed dat ze thuis zitten. En ook voor hun ouders niet. Je ziet toch wel veel voorbeelden voorbij komen van ouders die met hun handen in de haren zitten.”

Voor leerlingen is het een bizar schooljaar. Is het geen idee om dit hele schooljaar als verloren te beschouwen en om in september opnieuw te beginnen?

“Ik heb daar zelf ook over nagedacht maar dat zou niet goed zijn. Wat je ziet is dat sommige leerlingen heel goed uit de voeten kunnen met het thuisonderwijs. Die weten zich prima aan te passen en ontwikkelen zich ook verder. Ik heb het dan met name over leerlingen op de havo, vwo en op het gymnasium. Andere leerlingen hebben hier meer moeite mee. Gevolg is dat de verschillen onderling groter worden. Dat moet je zien te voorkomen. Maar als je een heel schooljaar opnieuw zou moeten doen dan straf je de kinderen die zich wel hebben aangepast en hun best hebben gedaan.”