Ondernemer vraagt om perspectief tijdens coronacrisis: “Het is slopend”

Ondernemer Hilde Bolks wil meer perspectief tijdens de coronacrisis. Daarom schreef ze vrijdagochtend een brief aan toen nog minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Wiebes heeft inmiddels zijn functie in het kabinet neergelegd door zijn rol in de toeslagenaffaire, en Bolks hoopt dat zijn opvolger zich meer inzet voor ondernemers. Door de lockdown is de spaarpot van haar sieradenwinkel aan de Vismarkt leeg, en zonder steun van de overheid houdt ze het niet lang meer vol. “Het is echt slopend. We doen dit met zo veel passie en liefde, we maken ook heel veel sieraden zelf. Er staat iemand aan het roer in Den Haag die eigenlijk lak heeft, en ook in andere situaties heeft laten zien dat hij in mijn ogen incompetent is voor zijn functie. Mensen zijn afhankelijk van hem, maar hij en zijn team lijken niet in staat dingen op te lossen.” Ze wil vooral weten waar ze aan toe is. “Bankrekeningen lopen leeg, bij ons met 10.000 euro per maand. Dat gaat heel hard.”

Ze hoopt dat er snel steunpakketten komen voor alle ondernemers. “Je bent zelfstandig ondernemer, maar opeens ben je afhankelijk. Dat is zuur. Je betaalt naar verhouding een hoge prijs voor de crisis, heel veel mensen doen dat. We zitten allemaal in dezelfde storm, maar de één heeft een jacht, de ander heeft een reddingsvestje aan en moet het daarmee redden.”