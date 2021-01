Omwonenden tekenen alsnog bezwaar aan tegen ‘coronahotel’ in Haren

nieuws

Bron GoogleMaps

Bewoners van vier seniorenflats rond het voormalige Nescio Hotel in Haren gaan toch bezwaar aantekenen bij de gemeente Groningen tegen het ‘coronahotel’ voor asielzoekers. Dat laat een woordvoerder van de bewoners maandagochtend weten via het Dagblad van het Noorden.

Volgens de bewoners van de appartementen hoeft de opvanglocatie voor besmette bewoners van Groningse asielzoekerscentra niet dicht. De omwonenden willen slechts hardere garanties voor hun gezondheid en veiligheid.

De omwonenden vinden dat de regels rond de opvang niet goed worden nageleefd. Volgens hen zorgt het hek er niet voor dat de bewoners niet door het dorp zwerven. In november ‘ontsnapte’ een bewoner van het opvangcentrum voor korte tijd uit het centrum.

De ‘veiliglanders’, mensen die geen aanspraak kunnen maken op een verblijfsvergunning, zijn volgens de omwonenden het grootste probleem. Een uitspraak van een woordvoerder, die stelde dat mogelijk ook bewoners die wel in hun eigen opvang in quarantaine kunnen naar Haren kunnen worden gebracht, is de aanleiding voor de deze onrust. Dit is volgens de omwonenden niet wat de gemeente en het COA aan het publiek heeft verkocht.