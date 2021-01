OMT: “Buitenschoolse Opvang kan niet open”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Buitenschoolse Opvang, de BSO, gaat voorlopig de deuren niet heropenen. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team, het OMT.

Het OMT heeft op advies van het kabinet in de afgelopen week gekeken naar wat verantwoord is om te heropenen. Uit het document, dat in handen is van de NOS, blijkt dat basisscholen en kinderopvang weer open kunnen. Buitenschoolse Opvang, BSO’s, kunnen echter niet open. Dit omdat de groepen op een BSO anders zijn samengesteld. “De heropening van de BSO kan dus tot extra contacten en mogelijk tot extra verspreiding leiden”, aldus het OMT.

Vrijdag werd al duidelijk dat het kabinet erop aanstuurt om basisscholen en kinderopvang op maandag 8 februari te heropenen. De ministers vinden de schade voor kinderen zo groot dat een langere sluiting onverantwoord is.