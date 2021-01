OMT: “Basisscholen en kinderopvang kunnen weer open”

nieuws

Basisscholen en kinderopvangcentra kunnen weer open. Dat is het advies van het Outbreak Management Team, het OMT, aan het kabinet. Het advies is in handen van de NOS.

Vrijdag bleek al dat het kabinet aanstuurt op het heropenen van basisscholen en kinderopvang vanaf maandag 8 februari. Na afloop van de ministerraad hielden demissionair premier Rutte (VVD) en verschillende ministers zich nog op de vlakte. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) liet echter weten dat de kans ‘zeer groot’ is dat de scholen weer open gaan. Volgens bronnen vinden de ministers de schade voor kinderen zo groot dat een langere sluiting onverantwoord is.

De coronamaatregelen worden zondag besproken op het Catshuis. Mogelijk wordt dan, of anders begin volgende week de knoop definitief doorgehakt.

“Gaat voorbij aan het welbevinden van docenten”

Onderwijsvakbond AOb liet zaterdag aan OOG Tv weten dat het openen of gesloten houden van scholen volledig voorbij gaat aan het welbevinden van docenten. “Door alle berichten en uitspraken is er heel veel druk gelegd bij het OMT. Wij horen dat heel veel leraren maar wat graag weer voor de klas willen staan, maar dat er ook een groeiende groep docenten zich ernstig zorgen maakt om ziek te worden”, liet vakbondsman Hayo Bohlken weten.

Besmettingsbron

De reactie van Bohlken sluit aan bij een onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het UZA, waar de Gazet van Antwerpen vrijdag over berichtte. Het ziekenhuis heeft tussen 11 december en 25 januari een testbus langs 23 scholen in de regio Antwerpen laten rijden. In totaal werden er 5.328 leerlingen en medewerkers getest. Van hen bleken 146 scholieren, waarbij het grootste deel tussen de 5 en 12 jaar oud is, en negen leerkrachten positief te zijn. In totaal werd het virus aangetroffen op 18 verschillende scholen. Het UZA concludeert dat scholen daarmee een besmettingsbron zijn. “Als kinderen thuis komen verspreiden ze zeer snel het virus binnen het gezin”, zegt Guy Hans van het UZA.