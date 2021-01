Oefenauto van revalidatiecentrum Beatrixoord door vandalen vernield

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De oefenauto die door revalidatiecentrum Beatrixoord gebruikt wordt is dit weekend door vandalen vernield. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het vandalisme kwam zondagochtend aan het licht. Van de auto is de voorruit ingeslagen en ook zijn de ruitenwissers kapot gemaakt. Het voertuig wordt door het revalidatiecentrum gebruikt als oefenobject. Ergotherapeuten laten hun patiënten in de auto oefenen hoe ze dagelijkse handelingen uit kunnen voeren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het in- en uitstappen. Patiënten die door ergotherapeuten behandeld worden zijn mensen die door hersenletsel of verlamming in een rolstoel terecht zijn gekomen.

De auto had een vaste plek bij het revalidatiecentrum. Het vehikel werd niet meer gebruikt voor ritjes. Of er aangifte gedaan gaat worden van de vernieling is nog onbekend.