“Nog onduidelijk welke rol kinderen spelen bij verspreiding virusvarianten”

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Het is nog altijd niet duidelijk welke rol jonge kinderen spelen bij de verspreiding van nieuwe varianten van het coronavirus. Dat schrijft het Outbreak Management Team, het OMT, maandag.

In december werd op een school in de gemeente Lansingerland het Britse coronavirus vastgesteld. Het OMT begon daarop een onderzoek naar de rol van kinderen bij de verspreiding. In het advies dat het OMT schrijft staat dat het onderzoek, dat in handen is van de NOS, nog niet is afgerond. De verwachting is dat de resultaten in de loop van volgende week beschikbaar zijn. Het kabinet wil echter komende dinsdag al een besluit nemen of basisscholen vanaf 8 februari weer open kunnen.

Om de verspreiding van virussen beter in kaart te brengen wil het OMT dat na een positieve coronatest meer contacten in beeld worden gebracht. Nu worden bij een positieve test alleen huisgenoten gewaarschuwd en mensen die langer dan een kwartier achter elkaar dicht in de buurt zijn geweest van de betreffende persoon. Het OMT wil dat dit gewijzigd wordt en dat ook mensen die binnen een periode van 24 uur op verschillende momenten in totaal meer dan 15 minuten bij een besmet persoon zijn geweest gewaarschuwd worden. Aanleiding voor dit standpunt zijn de besmettelijkere varianten die momenteel hun opmars maken in het land.