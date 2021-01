sport

De basketbalsters van Martini Sparks hebben zaterdagavond in Katwijk nipt verloren van Grasshoppers: 62-60.

Het eerste kwart ging gelijk op, maar daarna nam Grasshoppers een duidelijke voorsprong. Na het derde kwart stond het 51-37. De Groninger vrouwen kwamen daarna sterk terug, maar kwamen net tekort.

Het was het eerste duel voor Martini Sparks in de basketbal league die door de coronacrisis was stil gelegd. Koploper Den Helder heeft al vier wedstrijden gespeeld.