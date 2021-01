Nieuwe sancties dreigen voor internationale studenten aan Winschoterdiep

nieuws

Foto: SSH Groningen

SSH, de exploitant van het wooncomplex voor internationale studenten aan het Winschoterdiep, beraadt zich op nieuwe maatregelen. Dit nadat de coronaregels afgelopen zaterdag opnieuw massaal werden overtreden op een verjaardagsfeest in het complex. Dat meldt de UKrant dinsdagmiddag.

Voordat er nieuwe sancties worden ingesteld, wil de uitbater van de studentenkotten eerst met de bewoonster in gesprek over het voorval van afgelopen zaterdag.

Volgens de exploitant gaat het, sinds de invoering van nieuwe bewonersregels in oktober, een stuk beter met de coronaregels in het studentencomplex. Een woordvoerder stelt dat de meeste bewoners zich aan de regels houden: Vier mensen tegelijk en op gepaste afstand in de gemeenschappelijke ruimtes en na tien uur ’s avonds geen bezoekers meer.

SSH besloot in oktober beveiliging te laten surveilleren bij al zijn Groningse studentenpanden, nadat de politie een feest met vijftig bezoekers beëindigde in een studentencomplex aan het Winschoterdiep.