Nieuw zebrapad op Floresstraat moet barrière in de wijk wegnemen

Foto: Google Maps - Streetview

Op de Floresstraat, ter hoogte van de kruising met de Timorstraat, wordt een zebrapad geplaatst. Daarmee moet de oversteek naar speeltuin “Het Pand” veiliger worden.

Volgens de gemeente zien de bewoners van de wijk de Floresstraat als ‘barrière’ gezien in de wijk. Op de relatief brede weg, waar de maximumsnelheid slechts 30 kilometer per uur is, wordt vaak te hard gereden.

Het zebrapad wordt ook aangelegd in verband met het project ‘kinderdromen.” Het ontbreken van een zebrapad of een oversteek op de Floresstraat werd met stip op nummer één benoemd als barrière. De oversteek ligt op de route naar een grote en populaire speeltuin (“Het Pand”) in de Indische Buurt. Veel kinderen gaan, vaak alleen, naar de speeltuin.