Nieuw Nabuurschap maakt kans op Appeltje van Oranje

Foto: Nieuw Nabuurschap

Het project Nieuw Nabuurschap maakt dit jaar kans op een Appeltje van Oranje. Vanaf vandaag kan het publiek de winkansen van dit project vergroten, door te stemmen op het project.

Stichting Nieuw Nabuurschap zorgt voor werk voor mensen die gevoelig zijn voor het krijgen van een psychose. Door hen zinvol werk uit te laten voeren en doordat ze collega’s om zich heen hebben, kunnen zij beter meedoen in de maatschappij. De medewerkers van Nieuw Nabuurschap werken voor lotgenoten, zoals het op orde krijgen van de administratie of het doen van de belastingaangifte.

De prijzen worden in mei uitgereikt door Koningin Máxima, de beschermvrouwe van het Oranje Fonds. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. Er wordt ook een bedrag van 2.000 euro verloot onder de stemmers om een sociaal project naar keuze mee te steunen.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Mentale Kracht. Dat betekent dat de prijzen in 2021 gaan naar projecten die ervoor zorgen dat mensen met psychische problemen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan mensen die kampen met een burn-out, paniekaanvallen, dwangneuroses of eetstoornissen.

Stemmen op Nieuw Nabuurschap kan via deze link.