Nieuw initiatief voor onbemand en duurzaam vliegen op Groningen Airport Eelde

Foto: Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition, Holthausen, Saab, PEN EM, KLM Flight Academy, Dronehub GAE en NHL-Stenden Hogeschool zijn maandagochtend gestart met het initiatief NXT Airport, gericht op de verduurzaming en innovatie van de luchtvaart.

Groningen Airport Eelde beschikt als enige luchthaven in Nederland over een ontheffing voor het vliegen met drones, iets waar vliegtuigbouwer Saab veel interesse in heeft. “We zijn op Groningen Airport Eelde gestart met een groot project op het gebied van op afstand bestuurde vrachtvliegtuigen onder leiding van Netherlands Aircraft Company”, vertelt Jan Terlouw, Country Manager van Saab. “Ook zijn we, samen met de LVNL bezig met op afstand bestuurde luchtverkeersleiding, waarvan de introductie in Nederland eveneens op Groningen Airport Eelde plaatsvindt.”

NXT Airport wil een belangrijke rol spelen als het gaat om innovaties van waterstoftoepassingen en op het gebied van onbemande vliegtuigen. “Het is duidelijk dat de luchtvaart en luchthavens moet innoveren en verduurzamen. Wij gaan daar een actieve rol in spelen”, vertelt Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde. “Met NXT Airport willen we als proeftuin fungeren om gezamenlijk stappen te zetten richting een duurzame luchtvaart.”