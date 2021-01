“Niet doorgaan verdubbeling N33 is een hele vervelende verrassing”

nieuws

Het niet doorgaan van het gedeeltelijk verdubbelen van de N33 tussen Appingedam en Zuidbroek is een hele vervelende verrassing. Dat is de reactie van wethouder Eltjo Dijkhuis (GB) van Economische Zaken van de gemeente Het Hogeland.

Dinsdagavond maakte gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van Verkeer bekend dat het voor de verdubbeling beschikbare geld gebruikt gaat worden om de tekorten die ontstaan zijn bij de aanleg van de vernieuwde Zuidelijke Ringweg te dichten. Dijkhuis noemt het vervelend hoewel hij het al wel een beetje aan zag komen. “Wij betwisten de noodzaak van continuïteit in het project Aanpak Ring Zuid niet. Maar dat het ten koste moet gaan van projecten in de regio, waaronder verdubbeling van de N33, is moeilijk te verteren.”

“Er is nu feitelijk sprake van achteruitgang”

Nu de verdubbeling niet doorgaat is er volgens Dijkhuis sprake van achteruitgang van de regio. “De havens van Delfzijl en de Eemshaven zijn ‘booming‘. En dat blijft ook nog wel even zo. Beide havens zijn belangrijke vliegwielen voor de regionale economie. De havens en de regio zijn daarom gebaat bij goede wegverbindingen met het achterland. Nu verbetering van de infrastructuur de ijskast in gaat, is er feitelijk sprake van achteruitgang: de druk op de havens en de regio neemt toe en de infrastructuur blijft achter. Dat is zuur. Dit gaat ten koste van de economische dynamiek en de werkgelegenheid.”

“Als de wiedeweerga aan de slag om alternatieve financiering te vinden”

Naast de gedeeltelijke verdubbeling van de N33 waar een streep door gaat is er ook een streep gezet door de verbetering van de spoorlijn naar Duitsland. “Beide projecten zijn van groot regionaal belang. Als de provincie Groningen dat echt erkent en geloofwaardig wil blijven dan pakt ze nu door en gaat als de wiedeweerga aan de slag om alternatieve financiering te vinden. Daarover willen de betrokken partijen snel overleg met gedeputeerde Gräper.” Dijkhuis zegt dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat ze hier in alle redelijkheid uit kunnen komen.