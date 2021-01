Natte sneeuw zorgt woensdagavond en -nacht mogelijk voor gladheid

nieuws

Dinsdag moeten we het volgens weerman Johan Kamphuis nog doen met waterkou en regen, maar vanaf woensdagmiddag laat Koning Winter zich toch even zien.

Want na een druilerige dinsdag, met temperaturen rond de drie graden en een matige noordoostenwind, brengt de woensdagmiddag vanuit het noordoosten wat lichte regen en later ook natte sneeuw naar Groningen. Dit weerbeeld houdt de hele woensdagavond en -nacht aan en met temperaturen rond het vriespunt kan het, tot de volgende ochtend, wat wittig zijn in en rond de Stad. Gladheid behoort dan tot de mogelijkheden.

Donderdag is de kans op een vlok natte sneeuw nog wat kleiner. De waterkou houdt tot deze dag aan en de neerslag zal voornamelijk bestaan uit regen. Langdurige winterpret zit er dus nog niet in.