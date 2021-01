Nationale Tuinvogeltelling van start

nieuws

Ze verwachten een recordaantal deelnemers: Vogelbescherming Nederland en Sovon. Voor de achttiende keer organiseren zij de Nationale Tuinvogeltelling. Vanwege de coronacrisis worden er veel tellende mensen verwacht.

De opdracht van beide organisaties is simpel. Ga in het weekend van 30 en 31 januari een half uur lang alle vogels die je in je tuin ziet noteren en vervolgens doorgeven. De afgelopen dagen hebben zich al 107.000 mensen aangemeld, waar het aantal deelnemers vorig jaar rond de 90.000 lag. De Vogelbescherming verwacht dat het aantal deelnemers nog verder op kan lopen omdat door de coronamaatregelen veel mensen thuis zitten.

De cijfers van alle tellingen worden gebruikt om tendensen in kaart te brengen. Zo ziet men in de afgelopen jaren dat het aantal merels fors aan het teruglopen is. Oorzaak is het Usutuvirus. De grote bonte specht floreert echter en duikt steeds vaker op in tuinen, net als de halsbandparkiet. Vorig jaar werd de gewone huismus het vaakst geteld, gevolgd door de koolmees en de pimpelmees.

Meer informatie over de Nationale Tuinvogeltelling vind je op deze website. Een telformulier vind je op deze pagina.