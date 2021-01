Na vier dagen 30.000 medewerkers acute zorg gevaccineerd

nieuws

In de eerste vier dagen waarin er gevaccineerd wordt hebben 30.000 medewerkers uit de acute zorg in ons land hun eerste vaccin gekregen. In de meeste ziekenhuizen zijn de vaccins nu op.

Afgelopen woensdag begon de vaccinatie. In eerste instantie gaat het om zorgmedewerkers die in de eerste lijn staan die een injectie krijgen. Behalve Intensive Care-medewerkers gaat het ook om bijvoorbeeld artsen, medewerkers op de spoedeisende hulp en ambulanciers. Komende week worden de laatste medewerkers gevaccineerd. Over drie weken krijgen de medewerkers een tweede prik.

Vrijdag werd al duidelijk dat de vaccinatiebereidheid onder het zorgpersoneel groot is.