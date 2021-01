Music Moves Europe Talent Awards Ceremony wordt digitaal

nieuws

De Music Moves Europe Talent Awards ceremonie gaat op 15 januari volledig digitaal, als onderdeel van het online programma van ESNS (Eurosonic Noorderslag).

De winnaars van deze jaarlijkse Europese prijs voor populaire en hedendaagse muziek worden op vrijdag 15 januari bekendgemaakt. De ceremonie wordt gepresenteerd door de Britse artiest Melanie C. De ceremonie en het randprogramma vinden plaats in het digitale poppodium Nite Hotel. Dit vanwege de coronacrisis.

Er zijn in totaal 16 artiesten uit even zoveel landen genomineerd voor deze Talent Awards, onder wie de Nederlandse zangeres Rimon. De Music Moves Europe Talent Awards, voorheen de EBBA Awards, zijn ontworpen om de internationale carrières van opkomende Europese artiesten te versnellen, en om bij te dragen aan de creativiteit, diversiteit en het concurrentievermogen in de Europese muzieksector.