‘Muizenplaag, geen onderhoud, geen internet en geen schoonmaak’

Foto Eddy Westerhoff

Huurders van ‘Short Stay’ studentenwoningen in de Vondelflat in de Wijert klagen over misstanden door de verhuurder. De raadsfractie van Student en Stad kaart de problemen dinsdagmiddag aan bij het stadsbestuur.

Volgens Student en Stad heerst er een muizenplaag, doet het internet er niet, worden de gemeenschappelijke ruimtes niet schoongemaakt, worden verschillende soorten algemeen onderhoud niet uitgevoerd en krijgen de bewoners niet alle voorzieningen waar ze recht op hebben in het complex. Ook hebben de bewoners geen inzicht in waar ze voor betalen in het complex.

Angst voor uitzetting

Ook blijkt volgens de studentenfractie in de gemeenteraad dat veel huurders terughoudend zijn met het doen van meldingen van de misstanden, omdat ze bang zijn voor de reactie van de verhuurder. De huurders vrezen dat er sancties volgen als ze drie meldingen of meer maken over de problemen, bijvoorbeeld dat ze hun huis worden uitgezet.

‘Short stay’ duur te lang

Ook schendt de verhuurder volgens Student en Stad inmiddels de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld voor deze ‘short stay’ woningen. De contracten voor huur mogen voor maximaal een jaar worden uitgegeven, maar naar verluidt krijgen bewoners stilzwijgend toch huurverlenging aangeboden.