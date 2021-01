Mogelijk tekort aan water voor bedrijven baart ChristenUnie zorgen

nieuws

Foto: Waterbedrijf Groningen

De Provincie Groningen en de waterschappen moeten, tussen nu en 2050, de ‘operationele’ waterreserves flink uitbreiden. Dat vindt de Statenfractie van de ChristenUnie. De fractie stelt dinsdag vragen aan het College van GS over de beschikbaarheid van water voor de industrie in de provincie.

Tot 2050 verwachten de waterschappen een toename van dertig procent in de vraag naar water, maar in Groningen liggen de waterreserves nog steeds beneden de tien procent. Volgens de ChristenUnie kan dat er in Groningen voor zorgen dat bedrijven zich hier niet kunnen vestigen, omdat er te weinig water is voor de bedrijfsvoering.

Om dit te voorkomen heeft het waterbedrijf een grotere vergunningcapaciteit nodig. Het waterbedrijf is verantwoordelijk voor het leveren van industriewater vanuit de drinkwatervoorziening, maar schoon drinkwater is minder geschikt om als industriewater te gebruiken. Daar moet de provincie volgens de ChristenUnie iets aan doen, bijvoorbeeld door over te gaan op het gebruik van specifiek industriewater uit oppervlaktewater of gereinigd rioolwater.

De provincie moet snel een strategische grondwaterstudie uitvoeren, zo stelt de ChristenUnie, om in kaart te brengen hoe de grondwaterstromen lopen, waar er grondwater-tekorten zijn en hoe deze kunnen worden aangevuld.