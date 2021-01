Mobiel Media Lab van Politie onderweg naar Stad voor ‘cold case’ Els Slurink

nieuws

Foto: Politie Nederland

Het Mobiele Medialab van de politie is donderdagmiddag onderweg naar Groningen als onderdeel van de campagne ‘Het is nooit te laat om te praten!’. De speciale vrachtwagen zal de komende weken meerdere keren in de Stad zijn om aandacht te vragen voor de onopgeloste moord op Els Slurink in 1997.

Hoe de inzet van het mobiele medialaboratorium van de politie er precies uit zal zien, is nog niet bekend. Normaal gezien wordt de vrachtwagen ingezet op diverse plekken, bijvoorbeeld bij seminars en congressen, voor promotie en publiekscontacten op evenementen, voor meet and greets met lokale politieteams en wijkbewoners en voor opsporing op en rond ‘plaatsen delict’. Deze laatste methode zal vermoedelijk ook in Groningen gebruikt worden, want het Mobiel Media Lab is ook speciaal aangepast als mobiele onderzoeksruimte en interviewruimte. Met deze truck kan de politie makkelijk overal in Nederland onderzoek doen.

De politie startte maandagochtend een grote, publieke campagne om schot te krijgen in de moordzaak rond de in 1997 om het leven gebrachte Els Slurink. De psychologe werd in de nacht van 20 op 21 maart van dat jaar gedood met een steekwond, recht in haar hart. De moord vond plaats in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Na 24 jaar is nog altijd onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Door op grote schaal aandacht te vragen voor de zaak, hoopt de politie dat mensen met cruciale informatie deze alsnog delen. De hoofdofficier van justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip.

We zijn onderweg voor een speciale missie naar #Groningen met onze aangepaste politietruck.

Check: #nooittelaatomtepraten pic.twitter.com/KJCO73Qs71 — Politie Mobiel Media Lab (@MobielMediaLab) January 21, 2021