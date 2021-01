Minister De Jonge: “GGD-systemen zijn veilig genoeg”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

De systemen waar de GGD mee werkt voor haar bron- en contactonderzoek zijn veilig genoeg. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dinsdagmiddag gezegd.

Aanleiding voor de uitspraak is een onderzoek van RTL Nieuws. Maandag bleek dat de gegevens van tienduizenden mensen, die getest waren op het coronavirus, op internet te koop werden aangeboden. De gegevens bevatten onder meer namen, adressen en Burgerservicenummers. Naar aanleiding van het onderzoek van RTL heeft de GGD aangifte gedaan en zijn er inmiddels twee medewerkers van een callcenter opgepakt. Volgens De Jonge hebben duizenden medewerkers van de GGD toegang tot privégegevens van mensen die getest worden op het coronavirus. Het zou gaan om zo’n 8.000 medewerkers die bij het bron- en contactonderzoek betrokken zijn en een paar duizend mensen die op callcenters de afspraken inplannen.

De minister liet weten dat de controle op de medewerkers verder is aangescherpt. Het systeem is nu veilig, ook omdat elke sollicitant bij de GGD al een Verklaring Omtrent Gedrag, een VOG, moet inleveren. Daarnaast moet er een geheimhoudingsplicht worden ondertekend. Wel blijft er volgens De Jonge een kans dat er rotte appels tussen blijven zitten. “Iemand die echt kwaad in de zin heeft, daar is geen kruid tegen gewassen. Het gaat hier over mensen die doelbewust een criminele daad hebben gepleegd”, aldus de minister.