Middelbare scholen willen weten of onderwijs geven wel of niet veilig kan

Foto: Sebastiaan Scheffer

Middelbare scholen willen duidelijkheid van het kabinet of er na 9 februari wel of niet op een veilige manier onderwijs kan worden gegeven. Volgens onderwijsvakbond AOb maken leraren zich grote zorgen over hun veiligheid.

Directe aanleiding voor de bezorgdheid zijn uitspraken van twee OMT-leden afgelopen vrijdag in het televisieprogramma Nieuwsuur. Daarin werden wisselende signalen gegeven. Op dit moment vindt een groot deel van het onderwijs vanwege de lockdown online plaats. Eindexamenklassen daarentegen krijgen hier en daar wel gewoon fysiek les. Tijdens deze lessen wordt er tussen de leerlingen geen anderhalve meter afstand gehouden. De AOb vindt dat er alleen fysiek les mag worden gegeven als er afstand van elkaar wordt gehouden, zoals ook het OMT adviseert.

Dinsdagavond geven premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid een persconferentie over de coronasituatie in ons land waarbij hoogstwaarschijnlijk bekend zal worden gemaakt dat de huidige lockdown met drie weken verlengd gaat worden tot 9 februari. Voor de AOb is het cruciaal dat het OMT zo snel mogelijk met een advies komt waarin staat of het nodig is dat leerlingen onderling afstand houden of niet. Mocht dat namelijk het advies zijn dan zal het onderwijs op een andere manier moeten worden ingericht.

“Als ondertussen de adviezen van het OMT niet eenduidig zijn, maken mensen zich grote zorgen over hun veiligheid. We horen daar niets over en dat kan niet. We willen nu dat de minister daar echt iets over zegt en duidelijkheid geeft.”https://t.co/v4QMo4Q0t9 — AOb (@AObtweets) January 11, 2021