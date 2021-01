“Met de Lelylijn liggen Hamburg en Kopenhagen aan onze voeten”

nieuws

Foto: Mennov1996 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91552780

Een ruime meerderheid van de GroenLinks-leden stemde zaterdag in om de Lelylijn op te nemen in het verkiezingsprogramma van de partij. Volgens raadslid Benni Leemhuis moet je de snelle spoorverbinding in bredere context zien.

“Van de leden stemde 95% in met het plan om de snelle treinverbinding tussen Groningen en de Randstad op te nemen in het verkiezingsprogramma”, vertelt Leemhuis. “Dat noem ik een overweldigende meerderheid. Daarbij moet ik wel zeggen dat een positief advies vanuit de partij daarbij natuurlijk ontzettend geholpen heeft. Zo zat het de spoorverbinding bijvoorbeeld al in ons spoorplan.”

Spoorlijn doortrekken naar Hamburg

Maar volgens Leemhuis is het eigenlijke plan groter. “Voor de Lelylijn lagen er twee amendementen op tafel. De meest vergaande optie was al overgenomen door het partijbestuur. Vandaag is er gestemd over de aanleg van een verbinding tussen Groningen en de Randstad.” Het raadslid vindt vooral de meest vergaande optie, waarbij er aansluiting wordt gezocht met het Duitse spoornetwerk interessant. “Bij het plan van een snelle lijn tussen Groningen en de Randstad kun je namelijk zeggen, welk profijt heeft men in bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag hier nu precies van? Maar door aansluiting in Duitsland te zoeken heeft de hele Randstad er voordeel van.”

Kopenhagen

Leemhuis zegt zelfs dat het goed is voor Nederland. “Als je een snelle treinverbinding realiseert tussen de Randstad en Hamburg dan heb je een alternatief voor het vliegen. Jaarlijks vliegen er een miljoen mensen vanaf Nederlandse luchthavens naar de regio Hamburg en Kopenhagen waarbij verreweg het grootste deel in de Deense hoofdstad uitstapt. Wat mij betreft moeten we vol inzetten op treinverbindingen die je dan inderdaad vanuit Hamburg doortrekt naar Denemarken. Natuurlijk ben je dan ook afhankelijk van andere schakels maar als ik zie hoe hard er in die regio al gewerkt wordt, zie ik het positief in.” Het raadslid doelt daarmee op de Femern Bælt-forbindelsen. De bouw van deze 18 kilometer lange auto- en spoortunnel verbindt Duitsland met Denemarken en vervangt de spoorpont Rødby-Puttgarden. De aanleg hiervan startte afgelopen jaar.

“Samen een vuist maken”

Bij het plan ‘meer treinen en minder vliegen’ is men volgens Leemhuis wel afhankelijk van de eendrachtigheid. “Je zult hard door moeten blijven werken. Het begint allemaal door het plan van de Lelylijn op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Dat gaat de goede kant op want behalve wij hebben ook heel wat andere partijen de spoorlijn opgenomen. Maar daarnaast zal je samen één vuist moeten maken. Dus alle betrokken partijen, instanties en bestuurders zullen samen moeten gaan werken en dat geluid uit moeten gaan dragen. Vervolgens moet je er bij het smeden van de coalitie voor de toekomstige regering voor zorgen dat de Lelyijn prominent overeind blijft staan.”

“Dit past bij GroenLinks”

De kans dat het gaat lukken? “Ik ben optimistisch. Dit plan heeft veel voordelen. Als je naar inwoners in Leeuwarden of Assen kijkt, ook zij hebben voordelen van de Lelylijn. Trek je het door naar Hamburg, dan heeft heel Nederland er voordeel van en zorg je er daarnaast voor dat er minder gevlogen gaat worden. Dit plan, zoals ik het nu omschrijf, past bij onze partij.”

