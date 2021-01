‘Mercado is geschenk voor binnenstad’

nieuws

Impressie: De Zwarte Hond

De bouw van Mercado aan de Roode Weeshuisstraat is in volle gang. Het wordt een markthal met daarboven luxe appartementen.

Het ontwerp is van architectencombinatie De Zwarte Hond en Loer Architecten. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf betekent Mercado een kwaliteitsimpuls voor de noordkant van de Grote Markt: “Je ziet dat Groningen in alle windrichtingen opknapt, nu is het noorden van de stad aan de beurt. Mercado is in alle opzichten een geschenk voor de binnenstad.” De 41 appartementen zijn al verkocht.

Het gebouw is aardbevingsbestendig en aardgasvrij. In de afgelopen weken hebben installateurs daarvoor de bronnen geslagen voor warmte- en koudeopslag. In de loop van 2022 wordt Mercado opgeleverd.