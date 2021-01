Meeste daklozen in Stad zitten met avondklok binnen: “Compliment voor alle instanties”

nieuws

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

De meeste daklozen in Groningen zitten tijdens de avondklok binnen. Dat zegt stichting Straatwijs in een reactie op vragen van OOG Tv.

Op de Facebook-pagina van OOG Tv kwamen de afgelopen dag diverse vragen binnen over de avondklok versus daklozen. Iemand schreef: “Een domme vraag misschien, maar mijn dochter van 13 vroeg zich af of de daklozen nu ook een onderkomen hebben vanaf 21.00 uur.” Siebe Zwerver van stichting Straatwijs kan daar een duidelijk antwoord op geven. “Het is iets wat we in Groningen misschien wel heel goed geregeld hebben. Ik heb gisteravond even een rondje gemaakt door de stad en ik ben geen mensen van onze doelgroep tegen gekomen. Nagenoeg iedereen zit binnen.”

Volgens Zwerver is dat een compliment waard voor alle instanties die hierbij betrokken zijn. “De opvang van deze mensen gebeurt ook volgens de coronamaatregelen. Dus men zit op een 1 of 2-persoonskamer. En dat is best wel een grote logistieke klus.” Wel zegt Zwerver dat vermoedelijk niet iedereen binnen is. “Er zijn altijd mensen die er bewust voor kiezen om buiten te blijven. Maar als ik zeg dat de algemene deler is dat de meeste daklozen binnen zijn, dan is dat denk ik een goede conclusie.”