Martinitoren gaat avondklok inluiden: “We gaan de Ruimstraatklok luiden, en die hoor je niet zo vaak”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Martinitoren gaat zaterdagavond een geluid laten horen dat niet zo vaak te horen is. In aankondiging op de avondklok wordt namelijk de Ruimstraatklok geluid.

“Heel veel mensen weten dat er in de Martinitoren twaalf klokken hangen”, vertelt Jan Roeland van het Groninger Klokkenluidersgilde. “Maar er is ook nog een dertiende klok. Dat is een klok die anders gestemd is, en die we ook wel de Ruimstraatklok noemen.” Van oorsprong was deze klok te horen om de mensen aan te sporen om naar huis te gaan. In de volksmond werd de klok ook wel de Bierklok genoemd omdat café-eigenaren wisten dat ze na het luiden van deze klok geen bier meer mochten schenken. Daarnaast was de klok ook te horen in tijden van nood, stadsbranden of om invallen aan te kondigen.”

De laatste decennia is de klok nauwelijks te horen geweest. Het luiden van de klok begint om 20.30 uur en duurt tot 20.40 uur. Voor deze tijd is gekozen om iedereen de gelegenheid te geven om na luiding op tijd thuis te zijn. Het luiden gebeurt met toestemming van burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen. De bedoeling is dat de dertiende klok iedere avond geluid wordt tot het moment waarop de avondklok weer wordt opgeheven.