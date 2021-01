Martin van Iperen directeur ZorgpleinNoord

nieuws

ZorgpleinNoord krijgt per 1 februari in Martin van Iperen een nieuwe directeur-bestuurder. Hij is de opvolger van Ida Grasdijk.

ZorgpleinNoord is de werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Met 270 aangesloten organisaties vertegenwoordigt ZorgpleinNoord ruim 85 procent van de zorgsector en de helft van de welzijnssector in de drie noordelijke provincies.

Martin van Iperen werkte eerst bij overheden en in de zakelijke dienstverlening, maar maakte in 2006 de overstap naar een welzijnsorganisatie. De afgelopen jaren was hij directeur-bestuurder bij VluchtelingenWerk.