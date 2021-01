“Mark Rutte, je dagen in het Torentje zijn geteld”

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Op 17 maart mogen we naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. In aanloop naar die verkiezingen gaat podcast Grote Markt 1 met kandidaat Kamerleden uit Groningen in gesprek.

Deze week is het de beurt aan Julian Bushoff. Julian is fractievoorzitter van de lokale fractie van de PvdA in Groningen. Met zijn 23 jaar is hij één van de jongsten op de lijst, maar dat maakt hem niet minder ambitieus. Hij is vastberaden het vertrouwen in de overheid door de bevolking te herstellen.

De podcast is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of via OOG Podcasts. De podcast is ook opgenomen en daardoor ook via YouTube.